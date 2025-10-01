Champions, il Napoli batte lo Sporting col brivido: De Bruyne crea e Hojlund segna

Il Napoli soffre, ma vince la prima gara in casa in Champions League, battendo 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund su doppio assist di Kevin De Bruyne. Il danese è apparso il più in forma e già al 14' non arriva per un soffio sul pallone in area. Al 36', però, sblocca la gara. Anguissa recupera palla al limite della sua area, serve De Bruyne che guida il contropiede azzurro e lancia in profondità Hojlund, per il rasoterra vincente che vale l'1-0. Prima dell'intervallo, al 41', altro contropiede azzurro, Politano calcia appena dentro l'area, ma il portiere devia in angolo.

Nella ripresa si ripete lo stesso copione nonostante i primi cambi per lo Sporting Ma al 62' i portoghesi pareggiano: leggerezza di Politano, che commette fallo in area su Araujo. Rigore per gli ospiti, che il neo-entrato Suarez realizza spiazzando Milinkovic-Savic.

Antonio Conte corre ai ripari, cambiando modulo con l'inserimento di Neres e Lang. Ma è lo Sporting a sfiorare il vantaggio in contropiede al 76'. Passano 3 minuti e il Napoli raddoppia. Sugli sviluppi di un angolo, ancora De Bruyne pesca Hojlund in area con un cross tagliato, colpo di testa che vale il 2-1. In pieno recupero prima e unica parata di Milinkovic-Savic, che salva il risultato al 94', respingendo un colpo di testa ravvicinato. Primi 3 punti per il Napoli, che riscatta la sconfitta contro il Manchester City al debutto.

