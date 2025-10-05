Grave incidente al Mugello: Paolo Conte è in rianimazione

Un grave incidente ha scosso il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) al Mugello, coinvolgendo il pilota di moto Paolo Conte, 21enne di Brezza, frazione di Grazzanise (Caserta), durante una gara di Sport Bike. Secondo le ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nel penultimo giro, quando Conte, all’uscita della curva Bucine, l’ultima prima del rettilineo del traguardo, avrebbe urtato un altro pilota, cadendo rovinosamente e finendo nella ghiaia.

Le conseguenze sono apparse subito gravi, portando all’esposizione della bandiera rossa per interrompere la corsa e consentire l’intervento dei sanitari. Il giovane è stato stabilizzato, intubato e trasportato in eliambulanza all’ospedale Careggi di Firenze, dove le sue condizioni sono definite molto critiche.L’episodio si aggiunge ad altri tragici incidenti nel motorsport. Nel 2021, il 15enne Dean Berta Vinales perse la vita in un incidente sul circuito di Jerez, in Superbike, evidenziando i rischi di questo sport. Più recentemente, a Firenze, un 67enne è morto su una pista di motocross, forse a causa di un malore, come riportato da fonti locali.