F1, Russell domina il Gp di Singapore davanti a Verstappen e Norris

George Russell (Mercedes) vince il Gran premio di Singapore davanti a Max Verstappen (Red Bull). Terza e quarta le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, poi Kimi Antonelli (Mercedes) prima delle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Aver vinto il Gran premio di Singapore "è davvero fantastico, sono molto grato al team che ha fatto un grande lavoro durante il weekend". Così George Russell, pilota della Mercedes, dopo aver vinto. Prossimo obiettivo Austin? "Pensiamo al risultato di oggi - ha risposto - festeggiamo e poi penseremo ad Austin".