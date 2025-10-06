Jannik Sinner infortunato, Rune contro l'Atp: "Volete il morto?"

Quanto accaduto a Jannik Sinner non stupisce Holger Rune. Il numero due al mondo si è dovuto ritirare dal Masters di Shanghai a causa dei crampi durante il terzo set del match contro Tallon Griekspoor. Inutili gli interventi del fisioterapista, che lo ha poi sorretto nell’uscita dal campo. Un ritiro che non è stato esente da polemiche. Si sono riaccesi infatti i riflettori sul torneo. Nel mirino il caldo e l'umidità soffocanti che hanno causato grosse difficoltà agli atleti.

"Perché l'Atp non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo?", ha tuonato Holger Rune durante un 'medical time out' dopo 31 minuti della partita poi vinta contro Ugo Humbert. Il danese era visibilmente provato. "Stavo davvero soffrendo", ha poi spiegato, "ma non è durato a lungo e sono migliorato, siamo europei, non siamo abituati a queste condizioni, e mi sono detto che sarebbe stato difficile anche per il mio avversario".