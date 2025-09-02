Libero logo
martedì 2 settembre 2025
Chiara Tarantino assente agli allenamenti: cosa sta succedendo a Verona

Non c'è traccia di Chiara Tarantino nel centro natatorio Alberto Castagnetti di Verona. L'azzurra, dopo l'accusa di furto a Singapore, ha preferito il silenzio e la lontananza da quei luoghi a lei cari. D'altronde il clamore mediatico è tanto e la vicenda non è destinata a passare in sordina. Ecco allora che Tarantino preferisce attendere le due inchieste partite in contemporanea dopo che è stata sorpresa trafugare un paio di boccette di profumi all'aeroporto di Singapore. Un'inchiesta porta la firma delle Fiamme Gialle, società sportiva a cui appartiene la nuotatrice pugliese, l'altra della Fin, la Federazione italiana nuoto.

E intorno a lei il clima non è più disteso. Bocche cucite tra gli atleti. A bordo vasca - riporta l'Ansa - c'è Alberto Burlina, il tecnico vicentino che segue la Tarantino quando si allena a Verona. Intanto non si è trattenuta Novella Calligaris. La prima medaglia olimpica del nuoto azzurro ha definito l'accaduto" una stupida bravata", ma non è "un bell'esempio, atleti azzurri ed olimpici dovrebbero darne di altro tipo. Ma è anche vero che possiamo serenamente dire che ci sono altri problemi in Italia: c'è chi ruba molto di più nel nostro Paese, e non solo non viene preso, nemmeno se ne parla...". 

Benedetta Pilato spianata da Novella Calligaris: "Non un bell'esempio"

"Credo che sia stata una stupida bravata": Novella Calligaris lo ha detto all’Ansa a proposito del caso ...

Chiara Tarantino è stata fermata all'aeroporto assieme alla collega Benedetta Pilato. Stando alle telecamere di videosorveglianza, le immagini mostrerebbero la Tarantino che fa scivolare furtivamente due boccette nello zaino della Pilato. 

Benedetta Pilato spianata da Novella Calligaris: "Non un bell'esempio"

Benedetta Pilato, la mamma rompe il silenzio sul furto in aeroporto

Chiara Tarantino e Benedetta Pilato, gelo dopo il furto: cos'è successo

Pilato-Tarantino, sei giorni da incubo: cosa è accaduto a Singapore