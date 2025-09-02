Chiara Tarantino assente agli allenamenti: cosa sta succedendo a Verona

Non c'è traccia di Chiara Tarantino nel centro natatorio Alberto Castagnetti di Verona. L'azzurra, dopo l'accusa di furto a Singapore, ha preferito il silenzio e la lontananza da quei luoghi a lei cari. D'altronde il clamore mediatico è tanto e la vicenda non è destinata a passare in sordina. Ecco allora che Tarantino preferisce attendere le due inchieste partite in contemporanea dopo che è stata sorpresa trafugare un paio di boccette di profumi all'aeroporto di Singapore. Un'inchiesta porta la firma delle Fiamme Gialle, società sportiva a cui appartiene la nuotatrice pugliese, l'altra della Fin, la Federazione italiana nuoto.

E intorno a lei il clima non è più disteso. Bocche cucite tra gli atleti. A bordo vasca - riporta l'Ansa - c'è Alberto Burlina, il tecnico vicentino che segue la Tarantino quando si allena a Verona. Intanto non si è trattenuta Novella Calligaris. La prima medaglia olimpica del nuoto azzurro ha definito l'accaduto" una stupida bravata", ma non è "un bell'esempio, atleti azzurri ed olimpici dovrebbero darne di altro tipo. Ma è anche vero che possiamo serenamente dire che ci sono altri problemi in Italia: c'è chi ruba molto di più nel nostro Paese, e non solo non viene preso, nemmeno se ne parla...".