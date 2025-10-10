Carlos Alcaraz, l'ora dei bagordi: come lo sorprendono

Mentre a Shanghai andava in scena un Masters 1000 segnato da caldo, ritiri e condizioni difficili — compreso Jannik Sinner, zoppicante al secondo turno contro Tallon Griekspoor, e poi costretto al ritiro — Carlos Alcaraz ha scelto una strada diversa: staccare la spina. Reduce dalla vittoria di Tokyo e da un fastidio alla caviglia, il numero uno del mondo ha preferito rinunciare al torneo cinese per ritrovare equilibrio e serenità. Una pausa che, guardando gli eventi, si è rivelata più saggia che mai.

In questi giorni lontano dai campi, lo spagnolo ha unito divertimento e nuove passioni. Prima tappa: una festa di nozze di un caro amico, dove si è mostrato in una veste inedita, elegante e sorridente. I video diffusi sui social lo ritraggono mentre balla e si diverte con il gruppo storico di amici di Murcia, una parentesi di normalità dopo settimane di pressione agonistica.