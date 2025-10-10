Carlos Alcaraz, l'ora dei bagordi: come lo sorprendono

Mentre a Shanghai andava in scena un Masters 1000 segnato da caldo, ritiri e condizioni difficili — compreso Jannik Sinner, zoppicante al secondo turno contro Tallon Griekspoor, e poi costretto al ritiro — Carlos Alcaraz ha scelto una strada diversa: staccare la spina. Reduce dalla vittoria di Tokyo e da un fastidio alla caviglia, il numero uno del mondo ha preferito rinunciare al torneo cinese per ritrovare equilibrio e serenità. Una pausa che, guardando gli eventi, si è rivelata più saggia che mai.
In questi giorni lontano dai campi, lo spagnolo ha unito divertimento e nuove passioni. Prima tappa: una festa di nozze di un caro amico, dove si è mostrato in una veste inedita, elegante e sorridente. I video diffusi sui social lo ritraggono mentre balla e si diverte con il gruppo storico di amici di Murcia, una parentesi di normalità dopo settimane di pressione agonistica.
Poi spazio a quella che sembra diventare la sua nuova ossessione sportiva: il golf. Alcaraz ha partecipato a un evento insieme a Jon Rahm, stella spagnola del green e campione dell’Open di Spagna. Sul campo, Carlos ha mostrato confidenza con il bastone, confermando quanto già si era intuito dalle sue esultanze “golfistiche” in campo, quando imita lo swing dopo un punto vincente. “Ho iniziato a giocare per divertimento, ma mi sto appassionando sempre di più. Mi rilassa e mi fa stare bene”, ha raccontato il 21enne.
Tra relax e passione per il golf, si prepara al rientro: lo attende il Six Kings Slam in Arabia Saudita, dove potrebbe ritrovare Jannik Sinner per un nuovo capitolo della loro rivalità (l’anno scorso la finale tra i due la vinse l’altoatesino). Poi, a novembre, l’appuntamento con il Masters 1000 di Parigi-Bercy, ultimo grande torneo prima delle Finals.
