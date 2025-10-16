Sinner, un arabo entra in campo: "Dammi quella", finisce male

Se in tv si è soliti esclamare “il bello della diretta”, nel tennis allora si può trasformare in “il bello del campo…”. A volte, infatti, capitano degli imprevisti curiosi, come ciò che è a Jannik Sinner al Six Kings Slam, torneo d’esibizione che anticipa il finale di stagione. Il tennista altoatesino ha da poco concluso la partita vinta contro Stefanos Tsitsipas e sta per lasciare il campo, quando si ritrova davanti un tifoso arabo che è riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ai suoi miti. Il tutto in diretta, al punto da attirare l'attenzione dei commentatori della tv ufficiale del torneo che si accorgono di cosa sta accadendo a pochi metri da loro.

Quel ragazzo sbuca praticamente dal nulla e riesce ad arrivare al cospetto suo idolo Sinner: gli ha teso la mano per salutarlo ed è stato ricambiato, dopodiché gli ha indicato la felpa che indossava in quel momento per farsela dare come regalo. Non ha, però, purtroppo avuto il tempo, perché subito è stato bloccato alle spalle da uno degli uomini del servizio d'ordine, che lo solleva quasi di peso portandolo via.

Il ragazzo non ha opposto resistenza e ha visto sfumare così il suo sogno. Jannik, che ha gestito col sorriso e nel migliore dei modi una situazione paradossale, prova a dire ancora qualcosa, sembra spendere una buona parola per il tifoso, ma può nulla se non seguire con lo sguardo l'addetto alla sicurezza che conduce altrove l'invasore. Va detto che il ragazzo è stato molto educato e non ha chiesto né autografi né selfie, semplicemente sperava di poter portare a casa un cimelio del suo campione preferito. Chissà che non riesca a farlo in semifinale, sempre se ora potrà accedere agli impianti, quando Sinner affronterà Novak Djokovic in quella che va classificata come una finale anticipata. Certo, dall’altra parte ci saranno Alcaraz e Fritz, insomma è rimasto il meglio.