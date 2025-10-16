Sinner, quanto ha guadagnato Tsitsipas al minuto per farsi umiliare

Al Six Kings Slam non c’è stata partita tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. L’altoatesino ha regolato in due set l’avversario con un sonoro 6-2; 6-3. Poco male, perché trattasi di un torneo di esibizione e perché il greco almeno ha guadagnato 17 mila e 200 euro al minuto per giocare 75 minuti (un'ora e un quarto). Può consolarsi, quindi, con il ricco gettone di presenza (1,5 milioni di dollari, 1,29 milioni in euro) che l'organizzazione gli aveva servito su un piatto d'argento per salire sull'aereo e recarsi in Arabia Saudita.
Sinner, nel frattempo, pensa già alla semifinale con Novak Djokovic: “Ci conosciamo molto bene, perché abbiamo giocato tante volte. Cercheremo solo di giocare il miglior tennis possibile. Vedremo come andrà. Soprattutto siamo qui per divertirci". Tsitsipas ha faticato tanto, soprattutto nel primo set, quando si è trovato sotto addirittura 5-0 e solo l’indulgenza di Jannik gli ha permesso di chiudere il parziale con 2 game a favore.
Certo non lo hanno aiutato i soliti problemi alla schiena e nella zona lombare, con tanto di staff medico che ha dovuto curarlo per consentirgli di stare ancora in campo. Nel secondo set la partita ha avuto i contorni dell’allenamento, con Sinner che non ha utilizzato nemmeno il suo consueto manicotto che ormai gli fa compagnia per proteggerlo da infortuni articolari. Meglio di Tsitsipas, comunque, è riuscito a fare Alexander Zverev che, contro Fritz, in campo ci è stato anche meno ed è uscito di scena dopo appena 59 minuti, portando a casa 25.424 dollari al minuto (21 mila 800 e rotti in euro).
Per Sinner, invece, si prevede un bottino ben più cospicuo: oltre al gettone di presenza pari a circa 1,289 milioni di euro, infatti, ci sarà un premio di 4,5 milioni di dollari per il vincitore, per un totale di 6 milioni, equivalenti più o meno a 5,155 milioni di euro.
