Jannik Sinner ancora "re": Alcaraz travolto in due set

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner si aggiudica il titolo del Six Kings Slam, e lo fa proprio come un anno battendo in finale il suo più grande rivale, Carlos Alcaraz. Sul cemento di Riyadh, in Arabia Saudita, il n. 2 al mondo ha trionfato con punteggio di 63 64 sul n. 1. In una sfida che non vale per gli scontri diretti ufficiali, ma che metteva in palio per il vincitore ben 6 milioni di dollari, la cifra più alta mai vista in qualsiasi torneo di tennis, Slam compresi.

Delle sei ottenute contro Alcaraz, è solo la seconda per Sinner arrivata senza perdere set dopo quella della semifinale di Pechino nel 2023, in cui aveva concesso ugualmente sette giochi. A completare il podio della rassegna saudita, “sotto” i primi due giocatori al mondo, c’è Taylor Fritz (n. 4 al mondo) a cui è bastato vincere un pur lottatissimo primo set al tie-break contro Novak Djokovic (n. 5) prima del ritiro di quest’ultimo per problemi fisici.