Sinner-Alcaraz, una nuova clamorosa sfida: "Facciamolo dai"

Nell’esibizione multimilionaria del Six Kings Slam a Riad, Jannik Sinner ha dominato Carlos Alcaraz in una partita senza storia, riconquistando il numero 1 mondiale. Alcaraz, con la sportività che lo contraddistingue, ha commentato su Instagram sotto il post di Sinner: "Troppo bravo Jannik. Il prossimo obiettivo: sci e kart". Sinner, che dopo la sconfitta in finale agli Us Open aveva promesso di affinare il suo gioco per battere lo spagnolo, ha risposto: "Facciamolo. È sempre un piacere amico mio".
La sfida si sposta ora su terreni inediti: piste da sci e kartodromo. Sinner, ex promessa dello sci prima di dedicarsi al tennis, parte avvantaggiato sulla neve.Nonostante i 24 anni di Sinner e i 22 di Alcaraz, il loro confronto è ormai un "classico" del tennis contemporaneo.
Sinner, "io ci sto": la foto che scatena il delirioDa quando Jannik Sinner è diventato uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale, l’idea di un film su...
La rivalità, accesasi in tre Slam (2-1 per Alcaraz) e nelle finali di Cincinnati e Roma, vede lo spagnolo in vantaggio 4-2 nel 2025, nonostante la recente sconfitta a Riad. La competizione tra i due si arricchisce di una dimensione giocosa, con la prospettiva di una sfida su sci e kart che promette spettacolo. La loro amicizia e il rispetto reciproco emergono chiaramente, rendendo ogni incontro un evento atteso. Resta da vedere chi prevarrà in queste nuove discipline, ma il talento e la determinazione di entrambi garantiscono che la sfida sarà avvincente.