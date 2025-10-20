Jannik Sinner, clamoroso: rinuncia alla finale di Coppa Davis. Ecco perché

Il Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Final 8 della Davis Cup, che si svolgerà dal 18 al 23 novembre 2025 sul veloce indoor della SuperTennis Arena di BolognaFiere. Tra i convocati del quintetto azzurro non figura Jannik Sinner, che "non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra", specifica Volandri. Questo il quintetto azzurro: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori.

"Con i nostri ragazzi azzurri - ha chiarito il capitano azzurro - abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi".