Bologna, Italiano ricoverato: le sue condizioni

Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna, non sarà presente alla trasferta di Europa League a Bucarest e, con ogni probabilità, salterà anche la partita di campionato a Firenze. Come comunicato ufficialmente dal Bologna FC alle 11:14 di lunedì, Italiano è stato ricoverato nella serata presso il Policlinico Sant’Orsola Malpighi per una “polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid)”. Attualmente, si trova nel reparto di pneumologia diretto dal professor Stefano Nava.

Il tecnico dovrà rimanere in ospedale per circa cinque giorni, con la nota del club che specifica: “Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”. Il Bologna ha espresso i migliori auguri di pronta guarigione al proprio allenatore.In sua assenza, la panchina sarà guidata dal vice Daniel Niccolini, 43 anni, che avrà il compito di dirigere la squadra nelle prossime sfide.

La situazione clinica di Italiano, pur in miglioramento, richiede ancora monitoraggio, e il club aggiornerà sulle sue condizioni nei giorni successivi. Questo imprevisto rappresenta una battuta d’arresto per il Bologna, che dovrà affrontare due impegni importanti senza il proprio tecnico di riferimento. Niccolini, già abituato a collaborare strettamente con Italiano, sarà chiamato a gestire la squadra in un momento cruciale della stagione, con l’Europa League e il campionato che richiedono continuità e concentrazione.