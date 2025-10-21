Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Bologna, Italiano ricoverato: le sue condizioni

di
Libero logo
martedì 21 ottobre 2025
Bologna, Italiano ricoverato: le sue condizioni

1' di lettura

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, non sarà presente alla trasferta di Europa League a Bucarest e, con ogni probabilità, salterà anche la partita di campionato a Firenze. Come comunicato ufficialmente dal Bologna FC alle 11:14 di lunedì, Italiano è stato ricoverato nella serata presso il Policlinico Sant’Orsola Malpighi per una “polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid)”. Attualmente, si trova nel reparto di pneumologia diretto dal professor Stefano Nava.

Serie A, il Bologna espugna il campo del Cagliari. E tra Genoa-Parma è 0 a 0

CAGLIARI-BOLOGNA Un gol per tempo di Holm e Orsolini consentono al Bologna di espugnare il campo del Cagliari per 2-0, i...

Il tecnico dovrà rimanere in ospedale per circa cinque giorni, con la nota del club che specifica: “Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”. Il Bologna ha espresso i migliori auguri di pronta guarigione al proprio allenatore.In sua assenza, la panchina sarà guidata dal vice Daniel Niccolini, 43 anni, che avrà il compito di dirigere la squadra nelle prossime sfide.

La situazione clinica di Italiano, pur in miglioramento, richiede ancora monitoraggio, e il club aggiornerà sulle sue condizioni nei giorni successivi. Questo imprevisto rappresenta una battuta d’arresto per il Bologna, che dovrà affrontare due impegni importanti senza il proprio tecnico di riferimento. Niccolini, già abituato a collaborare strettamente con Italiano, sarà chiamato a gestire la squadra in un momento cruciale della stagione, con l’Europa League e il campionato che richiedono continuità e concentrazione. 

Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

Milan da solo in vetta alla classifica di Serie A: battuta la Fiorentina a San Siro in rimonta per 2-1, vantaggio dei vi...

Il passo indietro Jannik Sinner, niente Davis a Bologna. Paolo Bertolucci: "Nel tennis moderno..."

faccia a faccia Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

La sfida Atalanta-Lazio, la Dea ci prova ma non va oltre lo 0 a 0

tag
bologna
serie a

Il passo indietro Jannik Sinner, niente Davis a Bologna. Paolo Bertolucci: "Nel tennis moderno..."

faccia a faccia Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

La sfida Atalanta-Lazio, la Dea ci prova ma non va oltre lo 0 a 0

ti potrebbero interessare

2114x913

Jannik Sinner, niente Davis a Bologna. Paolo Bertolucci: "Nel tennis moderno..."

Redazione
6000x4000

Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

2711x1807

Atalanta-Lazio, la Dea ci prova ma non va oltre lo 0 a 0

6000x3997

Serie A, il Bologna espugna il campo del Cagliari. E tra Genoa-Parma è 0 a 0