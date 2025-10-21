Jannik Sinner, "fastidio ambientale": una pista dolorosa sul forfait in Davis

Jannik Sinner non giocherà la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Lo ha annunciato lo stesso tennista da Vienna, spiegando: “È stata una decisione difficile, ma quest’anno io e il mio team abbiamo deciso così. Dopo le Atp Finals a Torino l’obiettivo è ripartire con il piede giusto in Australia: una settimana in più di preparazione è importante”. Le parole, riportate da Stefano Semeraro su La Stampa, confermano i sospetti: dietro la rinuncia non ci sono solo ragioni fisiche, ma anche un crescente fastidio per l’ambiente che circonda la Coppa.

Sinner, già due volte vincitore della Davis (2023 e 2024), non appare più disposto a sacrificare la propria routine per un evento che sente estraneo: “Una settimana può sembrare poco ma non lo è”, ha aggiunto, lasciando intendere che la priorità resta la preparazione per gli Slam, non la nazionale. Secondo Semeraro, la stanchezza non basta a spiegare l’assenza: l’altoatesino ha disputato solo nove tornei quest’anno e ha avuto lunghi periodi di pausa. Piuttosto, il problema è “ambientale”: l’insofferenza per il baraccone mediatico, per chi “lo tira per la giacchetta” e per le pressioni che lo allontanano dal lavoro quotidiano. Non ci sarebbero frizioni con i compagni, ma con tutto ciò che ruota intorno alla rappresentanza in azzurro.