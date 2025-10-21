Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Nicola Pietrangeli, altra bordata a Sinner: "Come la mamma"

di Lorenzo Pastugliamartedì 21 ottobre 2025
Nicola Pietrangeli, altra bordata a Sinner: "Come la mamma"

2' di lettura

Nicola Pietrangeli non ci gira intorno. Dopo la rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis, il leggendario ex tennista azzurro commenta con amarezza in una intervista a La Repubblica: “La Davis è come la mamma, non si tocca”. Secondo lui, la scelta del numero due del mondo è “una decisione che non è bella. Mi dispiace molto, anche per lui. Si mette in fila dietro a quelli che pensano solo ai soldi e non ai tifosi”. Il riferimento è alla decisione di Sinner di saltare le Final Eight di Bologna per dedicarsi alla preparazione della prossima stagione. “Ma perché? Non capisco — aggiunge —. Rimane comunque numero due, potrà tornare numero uno, ha molto tempo e molti tornei. Cosa cambia? Una scelta incomprensibile”.

Sinner aveva spiegato che la priorità è preparare bene il 2026, ma per Pietrangeli la maglia azzurra resta sacra: “Non è una cosa buona rinunciare alla Nazionale — aggiunge l'ex tennista —. Può farlo, nessuno è obbligato, ma avrebbe dovuto comunicarlo a inizio stagione. Dire: non me la sento, devo pensare a me. Non all’ultimo, meno di un mese prima. È una questione di coscienza”. Sul c.t. Filippo Volandri, che ha parlato di “porte aperte”, Pietrangeli è pragmatico: “Cosa deve fare? Non può punirlo. È il più forte. Deve incassare e sperare che ci ripensi”. 

Jannik Sinner, la rivoluzione: "Dal primo colpo dopo New York"

Jannik Sinner ha offerto a Riad la sua partita più netta e ideologica nella finale vinta contro Carlos Alcaraz: n...

L’ex capitano resta comunque fiducioso: “Vedrà, (Jannik, ndr) ci farà una sorpresa- Chiunque faccia sport aspira alla Nazionale. E la Davis è un campionato del mondo. Non c’è niente di meglio che giocare per il proprio Paese”. Poi, un ultimo affondo: “È all’apice, tutti lo vogliono, tutti lo amano. Questa è una delusione per tutti noi. Uno schiaffo al Paese”.

Jannik Sinner merita di fermarsi dopo i trionfi

Questa è una difesa preventiva, e non d'ufficio, di Jannik Sinner da Sesto Pusteria, di professione fuoriclas...

Il tarlo del prize-money Jannik Sinner e i suoi soldi: le ragioni dell'ossessione tutta italiana

Perché no All'azzurro non si rinuncia mai

Perché sì Jannik Sinner merita di fermarsi dopo i trionfi

tag
jannik sinner
tennis

Il tarlo del prize-money Jannik Sinner e i suoi soldi: le ragioni dell'ossessione tutta italiana

Perché no All'azzurro non si rinuncia mai

Perché sì Jannik Sinner merita di fermarsi dopo i trionfi

ti potrebbero interessare

3072x2158

Jannik Sinner e i suoi soldi: le ragioni dell'ossessione tutta italiana

Andrea Tempestini
3072x2043

All'azzurro non si rinuncia mai

Carlo Galati
3072x2165

Jannik Sinner merita di fermarsi dopo i trionfi

Leonardo Iannacci
480x320

Sinner non partecipa alla Coppa Davis: condividete la sua scelta?