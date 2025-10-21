Jannik Sinner, Paolo Bertolucci scatenato: "Ma non era un dopato?"

Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alle Final 8 di Bologna, valevoli per la conquista della Coppa Davis. Un trionfo che l'Italia, con l'altoatesino, ha conquistato già nelle ultime due edizioni. Come ha spiegato lo stesso numero due al mondo, si tratta di una scelta difficile, ma dovuta per arrivare al meglio ai grandi appuntamenti della fine e della prossima stagione: le Final di Torino e l'Australian Open.
"È stata una decisione non semplice, ma dopo Torino l'obiettivo è partire col piede giusto in Australia - ha spiegato Sinner -, Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l'abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team. Serve equilibrio tra ciò che sono e ciò che vogliamo cambiare. Sono in un buon punto, ma lavoriamo ogni giorno. Poi indoor certe soluzioni come la palla corta sono più difficili, visto che il gioco è più frenetico".
Capezzone: "Sbocco di veleno su Sinner: ecco chi ce l'ha con Jannik"Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali...
In tanti - come Nicola Pietrangeli - hanno criticato la scelta di Sinner. Tanti, ma non Paolo Bertolucci che su X è uscito allo scoperto per difendere il numero due al mondo: "Quando Jannik Sinner ha vinto Wimbledon non ho letto articoli contro di lui. Eppure anche allora era un dopato, non era andato da Mattarella, risiedeva a Montecarlo e aveva saltato le Olimpiadi. Strano".
Quando @janniksin ha vinto Wimbledon non ho letto articoli contro di lui.Eppure anche allora era un dopato, non era andato da Mattarella, risiedeva a Montecarlo e aveva saltato le Olimpiadi. Strano♂️— paolo bertolucci (@paolobertolucci) October 21, 2025