Jannik Sinner, Paolo Bertolucci scatenato: "Ma non era un dopato?"

Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alle Final 8 di Bologna, valevoli per la conquista della Coppa Davis. Un trionfo che l'Italia, con l'altoatesino, ha conquistato già nelle ultime due edizioni. Come ha spiegato lo stesso numero due al mondo, si tratta di una scelta difficile, ma dovuta per arrivare al meglio ai grandi appuntamenti della fine e della prossima stagione: le Final di Torino e l'Australian Open.

"È stata una decisione non semplice, ma dopo Torino l'obiettivo è partire col piede giusto in Australia - ha spiegato Sinner -, Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l'abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team. Serve equilibrio tra ciò che sono e ciò che vogliamo cambiare. Sono in un buon punto, ma lavoriamo ogni giorno. Poi indoor certe soluzioni come la palla corta sono più difficili, visto che il gioco è più frenetico".