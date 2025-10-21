Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci scatenato: "Ma non era un dopato?"

di
Libero logo
martedì 21 ottobre 2025
Jannik Sinner, Paolo Bertolucci scatenato: "Ma non era un dopato?"

2' di lettura

Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alle Final 8 di Bologna, valevoli per la conquista della Coppa Davis. Un trionfo che l'Italia, con l'altoatesino, ha conquistato già nelle ultime due edizioni. Come ha spiegato lo stesso numero due al mondo, si tratta di una scelta difficile, ma dovuta per arrivare al meglio ai grandi appuntamenti della fine e della prossima stagione: le Final di Torino e l'Australian Open. 

"È stata una decisione non semplice, ma dopo Torino l'obiettivo è partire col piede giusto in Australia - ha spiegato Sinner -, Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l'abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team. Serve equilibrio tra ciò che sono e ciò che vogliamo cambiare. Sono in un buon punto, ma lavoriamo ogni giorno. Poi indoor certe soluzioni come la palla corta sono più difficili, visto che il gioco è più frenetico". 

Capezzone: "Sbocco di veleno su Sinner: ecco chi ce l'ha con Jannik"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali...

In tanti - come Nicola Pietrangeli - hanno criticato la scelta di Sinner. Tanti, ma non Paolo Bertolucci che su X è uscito allo scoperto per difendere il numero due al mondo: "Quando Jannik Sinner ha vinto Wimbledon non ho letto articoli contro di lui. Eppure anche allora era un dopato, non era andato da Mattarella, risiedeva a Montecarlo e aveva saltato le Olimpiadi. Strano".

Il tarlo del prize-money Jannik Sinner e i suoi soldi: le ragioni dell'ossessione tutta italiana

Durissimo Nicola Pietrangeli, altra bordata a Sinner: "Come la mamma"

Chi si straccia le vesti Jannik Sinner, fango di Repubblica: "Scelte opache. Un vero campione..."

tag
jannik sinner
paolo bertolucci
coppa davis

Il tarlo del prize-money Jannik Sinner e i suoi soldi: le ragioni dell'ossessione tutta italiana

Durissimo Nicola Pietrangeli, altra bordata a Sinner: "Come la mamma"

Chi si straccia le vesti Jannik Sinner, fango di Repubblica: "Scelte opache. Un vero campione..."

ti potrebbero interessare

3072x2158

Jannik Sinner e i suoi soldi: le ragioni dell'ossessione tutta italiana

Andrea Tempestini
3072x2048

Nicola Pietrangeli, altra bordata a Sinner: "Come la mamma"

Lorenzo Pastuglia
3072x2202

Jannik Sinner, fango di Repubblica: "Scelte opache. Un vero campione..."

Lorenzo Pastuglia
3072x2043

All'azzurro non si rinuncia mai

Carlo Galati