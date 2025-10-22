Sinner, doppio insulto di Augias: "Italiano riluttante? No…"

La decisione di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis ha fatto sentire molti commentatori in diritto di criticarlo, a volte anche pesantemente. È il caso di Corrado Augias che. intervenendo nella rubrica "Posta e risposta" di Merlo su Repubblica (un fatto alquanto curioso), scrive: "Caro Merlo, qualche tempo fa scrissi una nota in cui tra l’altro definivo Jannik Sinner un 'italiano riluttante'. Ricevetti una robusta dose di vituperi anche se riconoscevo al giovane campione non solo una eccezionale tenuta atletica, e questo va da sé, ma una gentilezza in campo e ai margini del campo, rara in quello sport dove abbondano i tipi maleducati o collerici. La sua decisione di disertare la Coppa Davis credo confermi purtroppo quel giudizio".

E poi ci va giù in maniera ancora più pesante: "La Davis è l’unico torneo, in uno sport molto individualistico, dove si gioca per nazioni, mancare l’appuntamento perché potrebbe compromettere la riuscita in altri tornei più lucrosi conferma purtroppo quel giudizio. Se non piace italiano riluttante, diciamo italiano dimezzato, come il celebre visconte". "Caro Augias, con la tua geniale arguzia hai aggiunto all’italiano e all’antitaliano la categoria del mezzo italiano, che però misura Sinner come una mezza porzione e non come una mezza calzetta", ha risposto Merlo.