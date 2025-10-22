Jannik Sinner, Andrea Lo Cicero estremo: "Da squalifica"

Andrea Lo Cicero, 103 presenze con la maglia azzurra del rugby, non ha usato mezzi termini nel commentare la decisione di Jannik Sinner di saltare le Finals di Coppa Davis. Intervenuto a Radio1 Sport, l’ex pilone ha criticato apertamente l’altoatesino: “È una questione di rispetto verso il Paese. Capisco la stanchezza e la necessità di riposare, ma poteva gestire la situazione in modo diverso. Nel rugby, se dici no alla Nazionale, vieni squalificato”.
Per Lo Cicero, la scelta di Sinner non riguarda solo il calendario o la forma fisica: “La Davis è una competizione di squadra, anche se parliamo di tennis. Ogni singolo contribuisce al gruppo, e in questo momento Jannik sta lasciando i suoi compagni. Dispiace, perché rappresenta un modello per tanti ragazzi che lo guardano come un esempio”.
Jannik Sinner, niente Davis? Non è finita: la bomba di Nicola PietrangeliCoppa Davis sì o Coppa Davis no? La rinuncia di Jannik Sinner a disputare le final eight di Bologna tra 18 e 23 n...
L’ex rugbista spera comunque che il numero uno italiano possa tornare sui suoi passi: “Mi auguro che rifletta, che qualcuno lo faccia ragionare sull’importanza di vestire l’azzurro. Forse serve più dialogo, più incoraggiamento”.
Sinner, doppio insulto di Augias: "Italiano riluttante? No…"La decisione di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis ha fatto sentire molti commentatori in diritto di crit...
La rinuncia di Sinner, motivata dal bisogno di recuperare energie e preparare al meglio la prossima stagione, ha diviso il mondo dello sport. Ma per Lo Cicero, il simbolo conta più del riposo: “Rappresentare l’Italia è un onore, non un peso — conclude — E chi ha la fortuna di farlo deve sentirlo dentro, sempre”.