Jannik Sinner, Andrea Lo Cicero estremo: "Da squalifica"

Andrea Lo Cicero, 103 presenze con la maglia azzurra del rugby, non ha usato mezzi termini nel commentare la decisione di Jannik Sinner di saltare le Finals di Coppa Davis. Intervenuto a Radio1 Sport, l’ex pilone ha criticato apertamente l’altoatesino: “È una questione di rispetto verso il Paese. Capisco la stanchezza e la necessità di riposare, ma poteva gestire la situazione in modo diverso. Nel rugby, se dici no alla Nazionale, vieni squalificato”.

Per Lo Cicero, la scelta di Sinner non riguarda solo il calendario o la forma fisica: “La Davis è una competizione di squadra, anche se parliamo di tennis. Ogni singolo contribuisce al gruppo, e in questo momento Jannik sta lasciando i suoi compagni. Dispiace, perché rappresenta un modello per tanti ragazzi che lo guardano come un esempio”.