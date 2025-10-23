Jannik Sinner, retroscena: il "no a Berrettini"

Matteo Berrettini , invece, nella squadra azzurra ci sarà ancora e, nonostante sia amico di Sinner, non è riuscito a convincere l’altoatesino a cambiare idea. Lo ha svelato a La Stampa, ma i suoi tentativi sono caduti nel vuoto, così come quelli del presidente della FITP, Angelo Binaghi , visibilmente deluso: "Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa ".

Per Berrettini, invece, è l’ennesima occasione per tornare in alto e lo ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Sicuramente, come sempre, è una grandissima emozione e un grandissimo onore rappresentare tutti gli italiani. È ovvio che ci sono ancora dei tornei da giocare, quindi sappiamo che sono sempre delle pre-convocazioni. Però il fatto che il mio nome sia tra quelli e che io possa essere uno dei candidati, mi rende sempre molto felice".

Sinner, dal canto suo, ha spiegato la decisione di dare forfait da Vienna, dove è impegnato questa settimana nel torneo ATP 500: "Con il mio team abbiamo deciso così, perché la stagione a fine anno è molto lunga e ho bisogno di una settimana extra di pausa per iniziare prima la preparazione per la prossima. L'obiettivo è ripartire al meglio in Australia. Negli ultimi due anni non sono arrivato al top perché c'era poco tempo, quindi abbiamo preso questa decisione".