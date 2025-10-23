Juventus, Igor Tudor verso l'esonero: la data in cui può saltare

Nonostante la sconfitta sia arrivata contro la squadra più titolata d’Europa, la situazione complessiva dei bianconeri è delicata. Dopo la battuta d’arresto di Como e quella spagnola, le pressioni su mister Tudor aumentano , con i tifosi e gli addetti ai lavori sempre più critici verso la gestione tecnica. Sei partite consecutive senza vittoria rappresentano un campanello d’allarme, ma al momento la società conferma piena fiducia al tecnico croato .

Dopo il Derby d’Italia, la stagione di Juventus e Inter ha preso direzioni completamente diverse. La squadra di Cristian Chivu ha inanellato sette vittorie consecutive, consolidando la propria posizione, mentre i bianconeri di Tudor arrancano con cinque pareggi e due sconfitte. L’ultimo k.o. rimediato al Bernabeu contro il Real Madrid ha ulteriormente complicato la classifica in Champions League: con soli due punti, la possibilità di qualificarsi agli ottavi senza passare dai playoff appare sempre più lontana.

Prima della trasferta al Bernabeu, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha ribadito chiaramente: “Igor è l’allenatore della Juventus e da parte nostra non c’è altra volontà che continuare con lui”. Aggiungendo che i confronti all’interno della squadra e tra staff fanno parte del normale dialogo di ogni club: “A volte si è d’accordo, a volte no, ma poi si va avanti insieme — dice — Ci sarà modo di ributtarci dentro il campionato con equilibrio e lucidità”.

Il futuro di Tudor passerà però inevitabilmente dalle prossime partite. Il confronto più delicato sarà all’Olimpico contro la Lazio, squadra allenata dallo stesso tecnico in passato. Una sconfitta potrebbe compromettere definitivamente la sua posizione, mentre un pareggio garantirebbe una temporanea tregua. Successivamente, il match contro l’Udinese allo Stadium sarà un altro banco di prova cruciale. La Juventus non affronta una striscia così lunga senza vittorie dalla stagione 2008/2009, e la pressione per invertire la rotta è altissima.