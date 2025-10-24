Sinner, "non le do mai per scontate": la lezione dopo il match

Jannik Sinner continua a brillare all’Atp 500 di Vienna, respingendo le critiche divampate dopo la sua rinuncia alla Coppa Davis. Lo ha fatto superando in un intenso derby italiano Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-6 in un’ora e 47 minuti. Dopo un primo set dominato in risposta, con break nel terzo e quinto game, il numero due al mondo ha dovuto lottare più intensamente nel secondo parziale, chiuso solo al tiebreak 7-4.
Con questo successo, Jannik conquista così la 18ª vittoria consecutiva sul cemento indoor e mantiene l’imbattibilità nei derby azzurri (17-0). Ai quarti affronterà Alexander Bublik venerdì 24 ottobre non prima delle 17.30, nel suo ottavo confronto con il kazako, con un bilancio favorevole di 5-2 nei precedenti. Dopo il match, l’altoatesino ha elogiato l’avversario: “Sta giocando una stagione incredibile — ha detto in omaggio a Cobolli — Migliora settimana dopo settimana. È uno dei pochi italiani contro cui non avevo mai giocato prima. Un talento grandioso. Un grande agonista. Entrambi abbiamo giocato un tennis fantastico a tratti. Ho avuto qualche occasione nel secondo set, ma non sono riuscito a sfruttarla. Ho cercato di concentrarmi sul presente… Auguro a Flavio la migliore fortuna per il resto della stagione”.
Sinner ha inoltre commentato il suo percorso a Vienna, evidenziando la concentrazione e la mentalità vincente: “Ho avuto dei momenti fantastici, anche se sono molto giovane — ha concluso — Non do mai le cose per scontate. Sono felice di essere qui e di giocare il miglior tennis possibile. Giorno dopo giorno è molto difficile. Sono molto felice e vediamo cosa succederà domani”. Con questa prestazione, il 24enne conferma ancora una volta di avere talento e freddezza nei momenti chiave, rafforzando la sua posizione tra i migliori interpreti del tennis mondiale e alimentando le aspettative dei tifosi azzurri per le prossime sfide indoor.