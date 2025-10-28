Jerry Cardinale sconcerta i tifosi del Milan: "Come Steinbrenner"

Gerry Cardinale non nasconde le sue ambizioni per il Milan e parla senza esitazioni dei progetti futuri. Intervistato nel podcast americano The Varsity, il proprietario ha sottolineato quanto sia complesso coniugare competitività sportiva e stabilità economica: "Probabilmente è la cosa più difficile che io abbia mai fatto. In tre anni abbiamo finalmente generato flusso di cassa positivo, qualcosa che non accadeva da 17 anni. E quei soldi non restano con me, li reinvestiamo nella squadra”.

L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina ha cambiato passo alla squadra, che quest’anno si concentrerà esclusivamente sul campionato. Cardinale ha spiegato: "Il nostro obiettivo è aumentare il valore della rosa e restare al passo con i grandi club europei. Non si tratta solo di vincere, ma di costruire basi solide per il futuro”.