Juventus, clamoroso: ecco cosa aveva detto Luciano Spalletti da Fabio Fazio

mercoledì 29 ottobre 2025
A meno di sorprese dell'ultimo minuto, Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore della Juventus. L'ex ct della Nazionale prenderà il posto di Igor Tudor, che è stato esonerato dalla società dopo la striscia di otto partite senza vittorie e quattro match senza timbrare il cartellino dei marcatori. Dal canto suo, il tecnico toscano ha voglia di rivalsa, dopo la delusione maturata con la nostra Nazionale. L'ultima esperienza in Italia è stata indimenticabile: alla guida del Napooli è riuscito a riportare uno scudetto che sotto il Vesuvio non vedevano dai tempi di Diego Armando Maradona. E per ricordarlo ha deciso addirittura di tatuarselo sul braccio.

Sui social, però, sta circolando un video quanto meno curioso. Il filmato riguarda una ospitata di Luciano Spalletti da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. E in quell'occasione il tecnico toscano si era sbilanciato sul suo futuro, sostenendo di non avere nei suoi piani un'altra squadra da allenare. Una bugia bianca, alla luce di quanto emerso in questi giorni.

"Dopo Napoli basta - aveva detto Spalletti da Fabio Fazio -, basta. Non sarei mai andato ad allenare un'altra squadra. Quando uno ha vissuto delle partite al Maradona, è difficile tornare da avversario”. Insomma, le ultime aprole famose.

