Sinner se la ride mentre Bergs impazzisce: tutti di sasso

Così, nel finale della partita dei sedicesimi parigini contro Bergs , Sinner si è lasciato andare ad una fragorosa risata . Il risultato sembrava essere già in cassaforte, così i due contendenti si sono lasciati andare allo spettacolo puro e nel momento di un punto che il belga non è riuscito a chiudere per pochi millimentri si è scatenata una reazione teatrale che ha divertito molto l’italiano.

Sarà il torneo di Vienna appena vinto, sarà l’imprevista eliminazione di Alcaraz a quello successivo di Parigi, ma Jannik Sinner sembra proprio aver ritrovato un nuovo slancio ottimista. Il tennista altoatesino ultimamente è apparso più sereno e sorridente rispetto agli ultimi mesi, fatti di sudore e tensione per qualche infortunio di troppo.

Il punteggio era eloquente (6-4; 5-1) e Zizou, allora, ha provato con il servizio ad accorciare le distanze. Sinner ha risposto colpo su colpo, ha infilato un bel pallonetto che Bergs è riuscito a difendere e, addirittura, stava per trasformare la situazione in offensiva pura. La pallina, però, è uscita di pochissimo. Il pubblico stesso è apparso divertito. Il boato proveniente dagli spalti di fronte al replay lo ha catapultato in un’improvvisa delusione, ma il belga l’ha presa con filosofia, prima mimando il gesto del “no” nei confronti del tabellone e poi quello del “perché”, imitando la tipica gestualità italiana con la mano a coppa diretta verso l’alto.

Sinner, osservandolo, è scoppiato in una risata sincera. Una scena simpatica che stempera un periodo lungo e duro per Jannik, che va avanti da Cincinnati, da quel ritiro in finale contro Alcaraz, antipasto di uno Us Open che gli ha fatto perdere la corona di numero uno al mondo. Da lì in poi, però, è stato Sinner a prenderla con filosofia e a capire di dover migliorare nel suo gioco e ora, in attesa del risultato finale di Parigi (stasera affronta l’argentino Cerundolo agli ottavi, ndr), si avvia alle Finals di Torino con ritrovato entusiasmo.