Jannik Sinner si sbarazza in due set di Bergs, il colpo con cui lo manda al tappeto

di
mercoledì 29 ottobre 2025
1' di lettura

Jannik Sinner accede agli ottavi del 'Rolex Paris Mastersì, ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de 'La Defense Arena' della capitale francese. L'altoatesino ha battuto in due set il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 29'. Agli ottavi sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking.

"Questo è un campo 'davvero' unico. Sono molto contento di come ho giocato e soprattutto di come ho servito. Il campo? Per me è difficile fare paragoni: è molto particolare. Le palle sono 'grandi' e lente: si fa fatica a trovare il giusto ritmo. I colpi di inizio gioco, come la risposta, che oggi è andata bene, sono sempre fondamentale”.

Così Jannik Sinner, dopo l'esordio vincente nel "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. "Ho iniziato bene il torneo, adesso cercherò di fare un passo in avanti e di alzare il livello", ha aggiunto l'azzurro. 

