Juventus, il nuovo ds? Ottolini risolve il contratto col Genoa: incontro a breve

Cambio ai vertici del Genoa: Marco Ottolini non è più il direttore sportivo del club rossoblù. La decisione è arrivata dopo l’ennesima sconfitta, quella contro la Cremonese, che ha lasciato la squadra di Patrick Vieira — con le ore contate e a un passo dall’esonero (potrebbe subentrare Mimmo Criscito, attuale allenatore dell'Under 17,) — all’ultimo posto in classifica e ancora senza vittorie. Un avvio disastroso che ha convinto la dirigenza a muoversi per tempo, nel tentativo di invertire una rotta pericolosa e salvare la stagione.
Secondo le ultime indiscrezioni, Ottolini sarebbe già pronto a intraprendere una nuova avventura. Alla porta c’è la Juventus, che da settimane lo tiene sotto osservazione. Il suo nome è in cima alla lista del direttore generale Damien Comolli, deciso a ristrutturare l’area sportiva dopo l’arrivo di Spalletti. Ottolini, che in passato aveva già lavorato a Torino come osservatore, è considerato la figura ideale per completare il nuovo corso bianconero.
A Genova, intanto, si apre un nuovo capitolo: per la successione si fa largo il nome di Diego Lopez, ex dirigente del Lens, individuato come profilo in grado di dare stabilità a un progetto in difficoltà. Il Genoa, ultimo e in crisi di risultati, non può permettersi altri passi falsi. Nel frattempo Ottolini chiude la sua esperienza ligure con un bilancio amaro, ma con la prospettiva di un rilancio immediato. Nelle prossime ore incontrerà la Juventus per discutere del futuro: un vertice che potrebbe sancire il suo ritorno in bianconero e l’inizio di una nuova sfida ai vertici del calcio italiano.