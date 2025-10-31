Juventus, il nuovo ds? Ottolini risolve il contratto col Genoa: incontro a breve

Cambio ai vertici del Genoa: Marco Ottolini non è più il direttore sportivo del club rossoblù. La decisione è arrivata dopo l’ennesima sconfitta, quella contro la Cremonese, che ha lasciato la squadra di Patrick Vieira — con le ore contate e a un passo dall’esonero (potrebbe subentrare Mimmo Criscito, attuale allenatore dell'Under 17,) — all’ultimo posto in classifica e ancora senza vittorie. Un avvio disastroso che ha convinto la dirigenza a muoversi per tempo, nel tentativo di invertire una rotta pericolosa e salvare la stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Ottolini sarebbe già pronto a intraprendere una nuova avventura. Alla porta c’è la Juventus, che da settimane lo tiene sotto osservazione. Il suo nome è in cima alla lista del direttore generale Damien Comolli, deciso a ristrutturare l’area sportiva dopo l’arrivo di Spalletti. Ottolini, che in passato aveva già lavorato a Torino come osservatore, è considerato la figura ideale per completare il nuovo corso bianconero.