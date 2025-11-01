Serie A, l'Udinese sorpassa l'Atalanta grazie a Zaniolo

Basta il gol dell'ex Niccolò Zaniolo all'Udinese per avere la meglio sull'Atalanta nella nona giornata di Serie A. La giocata che decide il match arriva al 40', quando Zaniolo (servito in area) tocca e batte Carnesecchi. I tre punti consentono ai friuliani di superare proprio la Dea in classifica. L'Udinese sale a 15, l'Atalanta resta a 13. Per gli uomini di Juric (che venivano da tre pareggi consecutivi in campionato) si tratta della prima sconfitta in Serie A in questa stagione.

"Una prestazione sbagliata, sia sotto l'aspetto del ritmo che tecnico". Così l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric commenta a Dazn la sconfitta contro l'Udinese in campionato. "Fino ad ora ero contento per le prestazione, in alcune partite meritavamo di più come contro il Milan, mentre oggi siamo stati sempre sotto. Per la prima volta la prestazione è stata negativa", ha aggiunto il tecnico croato. "Oggi abbiamo anche cambiato cinque giocatori rispetto alla gara con il Milan, che secondo me dovevano fare di più e giocare con un altro ritmo. Una prestazione negativa, lo accetto ma spero non si ripeta", ha detto Juric. "Il livello rispetto alle partite precedenti si è abbassato tanto e questo non deve succedere. Siamo l'Atalanta e ti devi abituare a cambiare", ha concluso.