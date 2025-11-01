Pressing, Canale 5 premiata grazie al calcio

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Pressing-Nel cuore dello sport” / Canale 5)

Azzardando i primi bilanci tra i generi che sembrano reggere maggiormente oltre alla fiction e ai reality, c’è sicuramente lo sport. Un po’ perché le discipline una volta definite minori come tennis, rugby, volley, motociclismo hanno avuto gli effetti – secondo i pubblicitari – di allargare il bacino di utenza che, con la migrazione di molti match su Sky o Dazn, sui canali generalisti ha accusato qualche colpo. E un po’ perché le trasmissioni specializzate si sono addestrate a impostare dibattiti in stile “biscardiano” che coinvolgono anche quando ci sono poche partite.

Decisamente positivo il bilancio di Pressing-Nel cuore dello sport che in seconda serata su Canale 5 a guida Alberto Brandi e Monica Bertini mercoledì, per il turno infrasettimanale di Serie A, ha segnato un ottimo 15.8% di share, record stagionale, con 530mila spettatori, confermando la media che lo vede al 12% di share con circa 530mila teste ma punte di 600mila. Ha giovato il posizionamento dopo This is Me” che ha sbancato la prima serata.