Lorenzo Musetti, ore d'angoscia: non solo Sinner, da cosa dipende il suo destino

Per Lorenzo Musetti la qualificazione alle Finals di Torino (9-16 novembre) è diventata improvvisamente una salita dolomitica. Il successo ottenuto ieri da Felix Auger-Aliassime in 96 minuti contro Alexander Bublik (7-6, 6-4 il punteggio finale) è stata la notizia peggiore che potesse arrivare al 22enne carrarino. Il canadese è stato bravo a raggiungere la seconda finale in carriera in un Masters dopo quella persa al 1000 Atp di Madrid 2024 contro Rublev, e si trova ora in pole position per guadagnarsi l’ottavo posto utile per le Finals (gli altri sette già sicuri sono Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev, Shelton, Fritz, de Minaur).

Attualmente Auger-Aliassime vanta 160 punti di vantaggio su Muso che è scivolato al nono posto ed è il primo degli esclusi dalle Finals: l’azzurro ha ora 3.685 punti contro i 3.845 del canadese. La matematica non lo condanna ancora ma per il canadese la qualificazione sarà in banca se vincerà oggi il titolo a Parigi, e quindi Muso farà un tifo sfegatato per Sinner. Se, invece, il canadese dovesse perdere la finale alla Défense parigina, Lorenzo conserverebbe ancora un’ultima chance di andare a Torino ma a una condizione molto stringente: dovrà vincere il titolo del 250 Atp di Atene e sperare che Auger-Aliassime non arrivi in finale nell’altro 250 di Metz. Auger-Aliassime potrà aggiungere la prossima settimana a Metz solo 195 punti dovendo scartare il peggior risultato stagionale nella Race arrivato in United Cup, che vale 55 punti. Se Djokovic dovesse però rinunciare alle Finals, le porte di Torino si aprirebbero per entrambi.

«Sono felice. La finale in un Masters 1000 suona davvero bene», ha detto Auger-Aliassime. «Non giochi queste finali ogni settimana e spero di riuscire ad arrivare fino in fondo e vincere il titolo. Ho una profonda fiducia in me stesso e nel mio tennis. So cosa posso fare contro i migliori giocatori, ma poi devi comunque andare in campo ed eseguire. Le Finals? Pensiamoci dopo la partita odierna».