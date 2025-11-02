Parigi, Sinner vince il torneo: il colpo con cui torna numero 1 del mondo

Un impeccabile Jannik Sinner ha vinto per la prima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di Parigi, su cemento indoor. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo, ha battuto in finale in due set il canadese Felix Auger Aliassime, numero 10 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). Con questo risultato Sinner da domani tornerà ad essere il numero 1 del mondo, sorride anche l'altro azzurro Lorenzo Musetti che resta in corsa per le Atp Finals proprio grazie alla sconfitta di Auger Aliassime.
"E' una cosa enorme tornare numero 1 del mondo", ha commentato il tennista azzurro a caldo dopo la vittoria su Auger-Aliassime. Una vittoria che per una settimana lo riporta in vetta alla classifica, e tiene il duello con lo spagnolo Carlos Alcaraz per il posto di numero 1 a fine anno aperto fino alle Nitto ATP Finals.
Lorenzo Musetti, ore d'angoscia: non solo Sinner, da cosa dipende il suo destinoPer Lorenzo Musetti la qualificazione alle Finals di Torino (9-16 novembre) è diventata improvvisamente una salit...
"E' stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio. Non ho breakato Felix subito, poi lui ha sempre servito benissimo. In partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai", ha spiegato ancora Sinner. Gli ultimi due mesi, ha concluso nell'intervista a caldo, "sono stati pazzeschi. Ho cercato di migliorare come giocatore, sono felice. Ringrazio tutto il mio team, perché senza di loro questo non sarebbe stato possibile".
The moment Jannik Sinner was crowned the Rolex Paris Masters champion #RolexParisMasters pic.twitter.com/CscidfkfzV— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2025