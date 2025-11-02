Parigi, Sinner vince il torneo: il colpo con cui torna numero 1 del mondo

"E' stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio. Non ho breakato Felix subito, poi lui ha sempre servito benissimo. In partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai", ha spiegato ancora Sinner. Gli ultimi due mesi, ha concluso nell'intervista a caldo, "sono stati pazzeschi. Ho cercato di migliorare come giocatore, sono felice. Ringrazio tutto il mio team, perché senza di loro questo non sarebbe stato possibile".

