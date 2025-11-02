Serie A, Parma-Bologna 1-3: Castro ribalta il gol lampo di Bernabe

Il Bologna si impone per 3-1 in casa del Parma, nel derby emiliano valido come positicipo della 10/a giornata di Serie A. Un successo in rimonta quello della squadra di Vincenzo Italiano, ancora convalescente per i postumi di una polmonite, che torna ad agganciare Juventus e Milan a quota 18 punti in classifica in piena zona Champions League. Parma che resta invece a quota 7 a ridosso della zona retrocessione.

Al Tardini si gioca sotto un autentico nubifragio, con la pioggia che aumenta di intensità con il passare dei minuti. Nel primo tempo ducali in vantaggio con Bernabe dopo 1', per l'esattezza dopo appena 15" secondi, bravo a battere Skorupski con un destro chirurgico da dentro l'area di rigore dopo un rimpallo favorevole. Il Bologna reagisce e trova il pareggio con Castro al 17', puntuale a deviare alle spalle di Suzuki un assist perfetto dalla destra di Holm. Nel finale di tempo, poi, il Parma resta in dieci per l'espulsione di Ordoñez per doppia ammonizione. Forte della superiorità numerica, nella ripresa il Bologna alza i ritmi e si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del gol. I padroni di casa però non demordono e sfiorano a loro volta il vantaggio in contropiede. Il Bologna però alla fine trova la zampata vincente ancora grazie a Castro, abile a risolvere un batti e ribatti in area di rigore. Nel finale, con il Parma ormai sulle gambe, i rossoblù sfiorano il tris con Cambiaghi e Dallinga. Il gol del definitivo 3-1 arriva in pieno recupero firmato da Miranda, con un micidiale sinistro sotto la traversa da posizione defilata.