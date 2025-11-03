Sinner rovista nel bagagliaio, fan impazziti: cosa tira fuori

Jannik Sinner lascia Parigi da nuovo numero uno del mondo, dopo aver superato Carlos Alcaraz grazie al trionfo nella finale del Masters 1000 contro Félix Auger-Aliassime. Il 24enne altoatesino ha dominato per tutta la settimana, mostrando un livello di gioco straordinario e una calma da campione maturo. Le Finals di Torino, al via il 9 novembre, lo aspettano da favorito assoluto. Ma a rendere speciale la sua vittoria non è solo il tennis perfetto, bensì anche la sensibilità fuori dal campo. Tra i tanti tifosi che lo hanno seguito nella capitale francese c’era Valentin, un bambino che lo ha aspettato ogni giorno all’uscita dell’arena.

Dopo la finale, mentre firmava autografi, Sinner ha sentito una voce dire: "Jannik, fatti dare veloci congratulazioni”. Il campione si è voltato e ha subito riconosciuto il piccolo fan: "Grazie mille! Come stai?", gli ha detto sorridendo, scambiandogli un cinque tra l’entusiasmo generale. Poi ha fatto qualcosa che ha commosso tutti i presenti: ha aperto il bagagliaio del suo van e, rovistando tra il materiale, ha tirato fuori una sua maglietta, porgendola al bambino come ricordo.