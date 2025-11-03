Donnarumma, primo disastro al City: come regala un gol

Il Bournemouth continua a stupire la Premier League: la sfida contro il Manchester City, sulla carta proibitiva, si è trasformata in un inaspettato scontro diretto per il secondo posto, alle spalle dell’Arsenal ormai in fuga. Una partita di alto livello, intensa e piena di ritmo, che però resterà impressa soprattutto per il primo vero errore di Gianluigi Donnarumma da quando è sbarcato in Inghilterra.

Il portiere italiano, fin qui impeccabile con la maglia del City, è stato protagonista di una clamorosa incertezza che ha regalato al Bournemouth il gol dell’1-1. Tutto nasce da un calcio d’angolo, tema ricorrente in Premier in questa stagione, dove molte squadre stanno costruendo la propria fortuna sui piazzati. Il corner dei “Cherries” scende pericolosamente in area e Donnarumma sbaglia completamente l’uscita: tenta di respingere con i pugni, ma manca il pallone e finisce per consegnarlo a Tyler Adams, che insacca da pochi passi.





City-Bournemouth, l'errore di Donnarumma: guarda qui il video su Youtube

L’errore ha lasciato attoniti i tifosi dell’Etihad. Donnarumma ha provato a protestare sostenendo di aver subito una spinta, ma il contatto è apparso minimo e il Var ha confermato la rete. “Mi sono sentito toccare, ho perso l’equilibrio”, avrebbe spiegato nel post partita, senza però riuscire a cancellare l’immagine di una papera pesante, la prima della sua avventura inglese. Un inciampo raro, che non cancella quanto di buono mostrato finora: sicurezza, leadership e parate decisive per il portiere campano. Ma in Premier, dove ogni errore viene amplificato, anche un solo passo falso può bastare per finire nel mirino della critica.