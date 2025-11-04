Jannik Sinner in auto da Montecarlo: clamoroso, dopo Parigi...

È arrivato in auto da Montecarlo, come sempre da solo, con la calma e la determinazione che lo contraddistinguono. Jannik Sinner ha scelto di anticipare il suo arrivo a Torino, dove lo attende una settimana da protagonista assoluto. La città, che per il quinto anno consecutivo ospita le Atp Finals, lo accoglie da campione in carica e, per la 66ª settimana, da numero uno del mondo, titolo riconquistato a Parigi pochi giorni fa.

Domani, mercoledì 5 ottobre, il primo allenamento alla Inalpi Arena, sotto lo sguardo dei suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Proprio l’australiano potrebbe ridurre i viaggi nel 2026, motivo per cui si valuta l’ingresso di un nuovo collaboratore tecnico. Intanto, le Finals si giocheranno su un campo Dunlop molto simile a quello che l’anno scorso portò fortuna all’altoatesino. “Una superficie equilibrata, perfetta per esaltare il suo gioco”, ha spiegato il direttore del torneo Paolo Lorenzi.