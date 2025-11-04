Juve, così Spalletti "dribbla" la domanda: "Tocca a te, hai sentito?"

Luciano Spalletti si prepara al suo debutto in Champions League sulla panchina della Juventus, nella sfida delicatissima contro lo Sporting Lisbona. I bianconeri non hanno ancora vinto una partita nel torneo e rischiano seriamente di compromettere la qualificazione agli ottavi, un’eventualità che l’allenatore toscano vuole scongiurare con decisione. Per farlo, sta cercando la formula giusta per rimettere in moto una squadra ancora alla ricerca di identità e sicurezza, partendo anche dai piccoli gesti, dentro e fuori dal campo.

Emblematico quanto accaduto durante l’ultima conferenza stampa della vigilia, quando Spalletti ha deciso di “girare” una domanda rivolta a lui al portiere Michele Di Gregorio, presente al suo fianco. Il giornalista aveva chiesto al tecnico se esistesse un metodo per preparare una partita con una squadra che sente la pressione della vittoria. Ma Spalletti, anziché rispondere, ha indicato l’ex Monza con un cenno del capo: “Tocca a te, hai sentito?”. Il portiere, colto di sorpresa, ha chiesto di ripetere la domanda, poi ha risposto con maturità: “Al di fuori dei risultati precedenti, le partite qui vanno vinte. Non userei la parola ansia: ci deve essere più volontà e la carica giusta”.