Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Juventus, la prima "Spallettata": come terremota i bianconeri

di Lorenzo Pastuglialunedì 3 novembre 2025
Juventus, la prima "Spallettata": come terremota i bianconeri

2' di lettura

Luciano Spalletti lo aveva lasciato intendere, come spesso fa, con una frase apparentemente secondaria: “Koopmeiners lo vedo mediano o mezzala, lo considero un centrocampista. Ha giocato anche in difesa”.

Un dettaglio che, riletto oggi, suona come un’anticipazione. L’allenatore aveva già in mente la mossa: arretrare l’olandese in difesa. Non solo per necessità, ma per convinzione tattica. Con l’emergenza di uomini e un solo allenamento a disposizione, Spalletti ha scelto di non stravolgere il sistema, ma di renderlo più coraggioso. Arretrando ‘Koop’, ha voluto costruire dal basso con maggiore qualità. Un ‘regista aggiunto’ accanto ai centrali, capace di rompere le linee e impostare il gioco, come già aveva fatto Calafiori un riferimento non casuale per il tecnico.

Spalletti cambia subito la Juventus: clamoroso, chi può arrivare a gennaio

Luciano Spalletti non ha perso tempo. Appena insediato alla Juventus, il tecnico toscano ha tracciato una linea precisa ...

L’idea è nata anche per un messaggio alla squadra: niente paura, si va a giocare la partita. E così è stato. L’olandese ha sorpreso tutti per disciplina e intelligenza tattica, guidando la linea difensiva e comunicando costantemente con i compagni. In fase di costruzione poteva essere coinvolto di più, ma le statistiche raccontano comunque una prestazione solida: otto ingressi nella trequarti offensiva, come Locatelli, più di Cambiaso

Luciano Spalletti, la minaccia a Mattia Perin: "Dipende da voi..."

Luciano Spalletti ha iniziato ufficialmente la sua avventura alla Juventus, e il primo giorno è bastato per far c...

Spalletti, nel dopopartita, ha spiegato che aveva pensato anche a Rugani, ma temeva di soffrire il gioco aereo della Cremonese. La soluzione Koopmeiners ‘alla Calafiori' ha funzionato, mostrando una Juve più fluida e moderna, capace di adattarsi in corsa. E adesso? L’olandese tornerà probabilmente a centrocampo quando la difesa passerà a quattro. Ma Spalletti ha lasciato aperta la porta: “Ci si può pensare”. Una frase che sa di esperimento riuscito, e di nuove possibilità da esplorare.

Serie A Serie A, la Juve sbanca a Cremona: Kostic-Cambiaso regalano la prima gioia a Spalletti

Uomo forte Luciano Spalletti, la minaccia a Mattia Perin: "Dipende da voi..."

Non perde tempo Spalletti cambia subito la Juventus: clamoroso, chi può arrivare a gennaio

tag
luciano spalletti
juventus
koopmeiners

Serie A Serie A, la Juve sbanca a Cremona: Kostic-Cambiaso regalano la prima gioia a Spalletti

Uomo forte Luciano Spalletti, la minaccia a Mattia Perin: "Dipende da voi..."

Non perde tempo Spalletti cambia subito la Juventus: clamoroso, chi può arrivare a gennaio

ti potrebbero interessare

1023x550

Brindisi, esplode il caso dopo la partita: "L'ultima volta che una..."

679x306

Adriano Panatta avverte Alcaraz: "Così Sinner non lo batti più"

Lorenzo Pastuglia
799x507

Donnarumma, primo disastro al City: come regala un gol

Lorenzo Pastuglia
1400x933

Sinner, due giorni di stop e poi Torino: "Vada come vada"

Redazione