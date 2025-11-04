Juventus, il tam tam: "Va via a gennaio", un colpo clamoroso

Dentro Dusan Vlahovic, fuori Jonathan David? L'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus potrebbe regalare le prime, clamorose sorprese anche in termini di mercato e programmazione futura. Sono in grande rialzo le quotazioni del serbo, in scadenza di contratto. Già al centro del progetto di Igor Tudor, ma più per disperazione e scarso rendimento dei compagni di reparto che per convinzione tecnica, l'ex Fiorentina è tornato centrale per il Mago di Certaldo.

Diverso il discorso per David: il bomber canadese acquistato in estate dal Lille a parametro zero come ideale sostituto di Vlahovic non ha convinto fin qui in bianconero. E ora rimbalzano voci pesantissime su una sua possibile cessione già a gennaio. Sarebbe forse l'unica soluzione per incassare soldi freschi, una plusvalenza-lampo che l'altro attaccante in rosa, il belga Lois Openda, non potrebbe garantire perché il belga prelevato in prestito dal Lipsia dovrà venire quasi sicuramente riscattato a giugno (a meno che la Juve non arrivi sotto il decimo posto). L'obbligo a 45 milioni è cosa praticamente fatta e rappresenta una bella botta per le casse della Signora, dal momento che il giocatore fin qui ha deluso tanto quanto David.