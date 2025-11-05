Jannik Sinner, clamoroso a Torino: come lo beccano in centro

Dopo il trionfo al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove ha battuto in finale Felix Auger-Aliassime in due set, Jannik Sinner ha iniziato la marcia di avvicinamento alle Nitto ATP Finals di Torino. Con quella vittoria — la numero 23 della sua carriera, terza del 2025 — l’azzurro è tornato in vetta al ranking mondiale, raggiungendo quota 66 settimane da numero uno. Un primato che però dovrà difendere proprio a Torino: lì Carlos Alcaraz potrebbe operare il controsorpasso, complice il fatto che Sinner dovrà difendere i 1500 punti conquistati lo scorso anno, mentre lo spagnolo ne ha in palio solo 200.

Lunedì sera, poche ore dopo il trionfo parigino, Jannik è stato avvistato a Torino. È arrivato in gran discrezione, a bordo della sua auto e con il cappuccio calato sulla testa, quasi a voler tenere lontani telecamere e curiosi. Un ingresso silenzioso per il campione che, come sempre, preferisce parlare in campo piuttosto che davanti ai riflettori.