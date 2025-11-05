Jannik Sinner, clamoroso a Torino: come lo beccano in centro

Dopo il trionfo al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove ha battuto in finale Felix Auger-Aliassime in due set, Jannik Sinner ha iniziato la marcia di avvicinamento alle Nitto ATP Finals di Torino. Con quella vittoria — la numero 23 della sua carriera, terza del 2025 — l’azzurro è tornato in vetta al ranking mondiale, raggiungendo quota 66 settimane da numero uno. Un primato che però dovrà difendere proprio a Torino: lì Carlos Alcaraz potrebbe operare il controsorpasso, complice il fatto che Sinner dovrà difendere i 1500 punti conquistati lo scorso anno, mentre lo spagnolo ne ha in palio solo 200.
Lunedì sera, poche ore dopo il trionfo parigino, Jannik è stato avvistato a Torino. È arrivato in gran discrezione, a bordo della sua auto e con il cappuccio calato sulla testa, quasi a voler tenere lontani telecamere e curiosi. Un ingresso silenzioso per il campione che, come sempre, preferisce parlare in campo piuttosto che davanti ai riflettori.
Nei prossimi giorni Sinner inizierà la preparazione al Pala Alpitour, ultimo impegno di una stagione estenuante, chiusa con il forfait alla Coppa Davis per recuperare energie. Giovedì è previsto il sorteggio dei gironi, mentre venerdì si terrà la conferenza stampa di presentazione del torneo, che scatterà ufficialmente domenica. Per Jannik sarà una settimana decisiva: da un lato la possibilità di chiudere l’anno da re del tennis mondiale, dall’altro la sfida di confermarsi sul campo che un anno fa aveva consacrato la sua maturità definitiva.