sabato 8 novembre 2025
Serie A, il Parma rimonta il Milan: finisce 2-2 al Tardini

1' di lettura

Termina in parità 2-2 il match fra Parma e Milan valido per l'11esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, in vantaggio di due reti, si fanno rimontare dagli emiliani. La formazione di Allegri apre le marcature al 12' con Saelemaekers e raddoppia al 25' grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Leao. I padroni di casa accorciano le distanze al 45' con una splendida conclusione di Bernabe e pareggiano nella ripresa al 62' con Del Prato. Per effetto di questo risultato il Milan sale a quota 22 punti e aggancia momentaneamente il Napoli, impegnato domani a Bologna, in vetta alla classifica. Il Parma invece si porta a 8 punti.

