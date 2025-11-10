Sarri, sfogo-bomba dopo l'Inter: "Noleggiare gli arbitri"

L'Inter vince 2-0 e blocca il volo verso l'Europa della Lazio. E Maurizio Sarri non la prende benissimo. Al mister biancoceleste non è piaciuta la direzione di gara di Manganiello. "L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio di noi e avrebbe vinto con qualsiasi arbitro", premette Sarri in conferenza stampa a San Siro, dopo il ko.

Poi però il suo sfogo continua: "E' l'ora però di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall'estero, la situazione è abbastanza pesante. Non vedo più arbitri all'altezza. Quello di stasera sicuramente non lo è stato". Il riferimento è a un episodio in particolare: "Perché mi sono arrabbiato? Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato. Si sarebbe inc***to anche Padre Pio".

Più in generale, riflette l'allenatore toscano, "quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura, contro una squadra sicuramente tecnicamente più forte di noi. Abbiamo traballato ma poi siamo rientrati in partita e abbiamo avuto le nostre occasioni".

"Non è stata una partita disastrosa da parte nostra - prosegue Sarri ai microfoni di Dazn -. Dal punto di vista della mentalità la squadra sta crescendo. Dopo il gol poteva esserci un'uscita dal campo dal punto di vista mentale, invece la squadra si è ripresa ed è riuscita a rimanere in partita fino alla fine". "Se ci manca qualcosa negli ultimi metri? È chiaro che noi, in questo momento, non abbiamo un attaccante da area di rigore, abbiamo attaccanti con altri tipi di caratteristiche - ha aggiunto -. Probabilmente, qualcosa stiamo pagando, dentro l'area di rigore, anche se abbiamo avuto due-tre palle-gol e non è facile".