Ivan Juric, l'Atalanta ha deciso: esonerato. Chi arriva al suo posto

Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta, come si legge nella nota della squadra: “Atalanta Bc comunica che Ivan Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio”. E ancora: “Atalanta Bc ringrazia Ivan Juric e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”. Il nuovo tecnico dovrebbe essere Raffaele Palladino, con il quale il club nerazzurro ha raggiunto un accordo di massima. Si attende l’annuncio.

Determinanti per la scelta dell'Atalanta le ultime due sconfitte consecutive in campionato, l'ultima ieri in casa contro il Sassuolo. Proprio un anno fa - il 10 novembre 2024 - Juric era stato esonerato dalla Roma, che era 12esima in campionato con 5 sconfitte. Oggi invece l'allenatore croato lascia i nerazzurri al 13esimo posto in classifica con 13 punti. Il bilancio è di due vittorie, sette pareggi e due sconfitte.