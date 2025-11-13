Jannik Sinner, Filippo Volandri dà una lezione a chi lo odia: "Decisione da rispettare"

Filippo Volandri sapeva che la domanda sarebbe arrivata e, quando in conferenza stampa gli chiedono di Jannik Sinner e della sua assenza alla prossima Coppa Davis di Bologna, risponde con chiarezza e toni pacati: “Non c’è amarezza per la sua decisione, che va rispettata. Oltretutto è il giocatore che ha più partite nella mia gestione”. L’Italia, campione in carica per due anni consecutivi, difenderà il trofeo in Emilia dal 18 al 23 novembre, iniziando contro l’Austria. “È bene parlare di chi c’è e non degli assenti”, aggiunge il capitano, spostando l’attenzione sul gruppo che avrà a disposizione: “Abbiamo vinto la Davis di squadra e della squadra facevano parte anche Arnaldi, Cobolli — ha aggiunto l’ex tennista — Ho una fiducia enorme nel gruppo che sarà con me a Bologna, portando mentalità e lavoro che vengono da lontano”.

Sinner, dal canto suo, ha spiegato con trasparenza le ragioni della rinuncia: nessun obbligo regolamentare, ma una scelta ponderata dopo una stagione complessa, segnata anche dalla sospensione di tre mesi per il caso doping. “Abbiamo parlato tanto di Sinner, ma con tutto quello che ha passato quest’anno è una decisione da rispettare”, ribadisce Volandri, sottolineando quanto sia difficile mantenere il livello d’impegno richiesto da un torneo così logorante: “Chi vive di tennis sa che la sua scelta va normalizzata. Ha giocato per quattro anni di fila e ha vinto la Davis due volte. Un campionato del mondo ogni anno è complicato”.