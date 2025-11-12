Sinner, show con Alcaraz: "Con questi capelli puoi tifare Juve"

Il feeling tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è ormai sotto gli occhi di tutti. Alle Atp Finals di Torino, i due si sono allenati insieme, tra sorrisi e scambi di battute, confermando che la loro è una rivalità sana e moderna, fatta di rispetto e stima reciproca. Entrambi sono tra i favoriti per la finale e per la corsa al numero uno, ma fuori dal campo sembrano due amici più che due avversari.

La loro sintonia è emersa anche nell’intervista rilasciata alla Cnn, dove hanno mostrato grande affiatamento e ironia. “Ho fatto solo due o tre cambiamenti nel look in questa stagione”, ha raccontato Alcaraz, scherzando sui propri capelli. Sinner non ha perso l’occasione per punzecchiarlo: “Sono bellissimi. Un’ispirazione per me? No, onestamente mi trovo bene con i capelli così spettinati, però a lui stanno molto bene. Mi piace così, con questo bianco e nero a Torino puoi tifare per la Juventus. È perfetto”. Alcaraz, grande tifoso del Real Madrid, è scoppiato a ridere: “Non ci avevo pensato”.