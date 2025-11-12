Sinner, show con Alcaraz: "Con questi capelli puoi tifare Juve"

Il feeling tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è ormai sotto gli occhi di tutti. Alle Atp Finals di Torino, i due si sono allenati insieme, tra sorrisi e scambi di battute, confermando che la loro è una rivalità sana e moderna, fatta di rispetto e stima reciproca. Entrambi sono tra i favoriti per la finale e per la corsa al numero uno, ma fuori dal campo sembrano due amici più che due avversari.
La loro sintonia è emersa anche nell’intervista rilasciata alla Cnn, dove hanno mostrato grande affiatamento e ironia. “Ho fatto solo due o tre cambiamenti nel look in questa stagione”, ha raccontato Alcaraz, scherzando sui propri capelli. Sinner non ha perso l’occasione per punzecchiarlo: “Sono bellissimi. Un’ispirazione per me? No, onestamente mi trovo bene con i capelli così spettinati, però a lui stanno molto bene. Mi piace così, con questo bianco e nero a Torino puoi tifare per la Juventus. È perfetto”. Alcaraz, grande tifoso del Real Madrid, è scoppiato a ridere: “Non ci avevo pensato”.
Quando parlano della loro rivalità, emerge un legame profondo: “Gli ho detto che lo vedo più di mia madre, ma non mi stanco mai”, ha scherzato lo spagnolo. “È bello e brutto nello stesso tempo — ha risposto Sinner — ma siamo molto felici di vederci. Condividiamo tante cose, anche personali. È magnifico”. Alcaraz però invita alla riflessione: “A volte la parola rivalità è un po’ abusata. In campo cerchiamo i punti deboli, ma fuori siamo persone diverse. E penso che sia una cosa positiva”.
Fuori dal tennis, però, restano distanze difficili da colmare: “Sciare con Sinner? No, no, nessuna possibilità nello sci”, ha ammesso Carlitos. Sul finale di stagione, l’obiettivo resta chiaro: “Il numero uno al mondo per me è ancora più importante delle Finals. Sarebbe bello chiudere l’anno con una vittoria o un trofeo così importante”, ha concluso Alcaraz. Sinner, più misurato, ha ribadito: “È già un privilegio essere lassù”.