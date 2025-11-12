Jannik Sinner, il campione stravince anche in video

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sinner-Auger Aliassime)

Auditel conferma che il pubblico resta fedele a Jannik Sinner in modo incrollabile. Il tennista altoatesino non è solo lo sportivo più amato d’Italia me è anche quello in testa nella classifica della reputazione online. Con i suoi successi e col suo atteggiamento sempre corretto, ha il merito di aver alimentato l’interesse per uno sport “educato” come il tennis in un target esposto a ogni forma di deriva social (vedi polemiche per la sua rinuncia alla Davis).

L’ennesima conferma del suo seguito è arrivata lunedì: il match d’esordio alle Finals di Torino vinto con il canadese Auger-Aliassime ha fatto volare il prime time di Rai 2 a quota 2,3 milioni di spettatori col 10.8% di share e 50mila utenti connessi dai device. Se si aggiungono i quasi 900mila abbonati (col 4% di share) che hanno visto la partita su Sky, si arriva a un totale di 3,2 milioni di teste col 14.8% di share, cifre da podio della prima serata. E non dimentichiamo i picchi sopra il 20% nel target 15/24 anni. Con un simile consenso, Sinner esce decisamente indenne se non rafforzato da qualsiasi strumentale diatriba.