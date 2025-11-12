Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Jannik Sinner, il campione stravince anche in video

di Klaus Davimercoledì 12 novembre 2025
Jannik Sinner, il campione stravince anche in video

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sinner-Auger Aliassime)
Auditel conferma che il pubblico resta fedele a Jannik Sinner in modo incrollabile. Il tennista altoatesino non è solo lo sportivo più amato d’Italia me è anche quello in testa nella classifica della reputazione online. Con i suoi successi e col suo atteggiamento sempre corretto, ha il merito di aver alimentato l’interesse per uno sport “educato” come il tennis in un target esposto a ogni forma di deriva social (vedi polemiche per la sua rinuncia alla Davis).

L’ennesima conferma del suo seguito è arrivata lunedì: il match d’esordio alle Finals di Torino vinto con il canadese Auger-Aliassime ha fatto volare il prime time di Rai 2 a quota 2,3 milioni di spettatori col 10.8% di share e 50mila utenti connessi dai device. Se si aggiungono i quasi 900mila abbonati (col 4% di share) che hanno visto la partita su Sky, si arriva a un totale di 3,2 milioni di teste col 14.8% di share, cifre da podio della prima serata. E non dimentichiamo i picchi sopra il 20% nel target 15/24 anni. Con un simile consenso, Sinner esce decisamente indenne se non rafforzato da qualsiasi strumentale diatriba.

Sinner "non si è più voltato": il dettaglio che spiega tutto

Felix Auger-Aliassime sapeva di entrare in campo contro uno dei giocatori più in forma del circuito, ma dopo il m...
tag
jannik sinner
felix auger-aliassime
torino

Rivali e amici Sinner, show con Alcaraz: "Con questi capelli puoi tifare Juve"

Jannik in semifinale Sinner liquida Zverev, il punto che fa impazzire Torino: è semfinale Finals

La tecnica Alcaraz, fasce nere sotto le ginocchia: ecco cosa sono

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, rovinata da nonna Silvana: la sua faccia

Affari tuoi, rovinata da nonna Silvana: la sua faccia

Otto e mezzo, Gad Lerner e la Gruber: "La destra e il sesso? Guardate oggi..."

Otto e mezzo, Gad Lerner e la Gruber: "La destra e il sesso? Guardate oggi..."

Enzo Iacchetti dalla Balivo, "per lei avrei lasciato tutto": l'amore vip

Enzo Iacchetti dalla Balivo, "per lei avrei lasciato tutto": l'amore vip

L'Eredità, caos su Giusy: "Come ti fregano"

L'Eredità, caos su Giusy: "Come ti fregano"