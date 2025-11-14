Jannik Sinner, Massimo Cacciari smonta i critici: "Alcaraz come la sinistra, Sinner..."

"Chi è che ha un gioco più di sinistra tra Alcaraz e Sinner? Sicuramente Alcaraz, Sinner è un carrarmato...". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il filosofo, e grande appassionato di tennis, Massimo Cacciari, commentando con Giorgio Lauro gli ennesimi successi dell'altoatesino. Tennisticamente "Alcaraz potrebbe rappresentare quel tipo di sinistra che piace a me, inventiva, estro, creativa, giovane e ironica".

Si potrebbe dire che Sinner sul campo è un po' come Giorgia Meloni in politica? "No - ha risposto Cacciari -, Jannik è un fuoriclasse mondiale assoluto, la Meloni è protagonista ma solo nella politica nazionale". Le dispiace che Sinner non giochi la coppa Davis? "C'è proprio una differenza di epoche, una volta tutti i grandi campioni la volevano giocare, ora dopo la riforma è stata declassata. Quindi direi che Sinner ha fatto bene a rinunciare e a volersi riposare".