venerdì 14 novembre 2025
Jannik Sinner, sconfitto Shelton in due set: il colpo con cui lo ha travolto

Jannik Sinner batte Ben Shelton nel match dell'ultima giornata del gruppo "Borg" delle Atp Finals di singolare, in scena a Torino, alla Inalpi Arena. 6-3 7-6 (3), in un'ora e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 2 del mondo, che completa la fase a gironi senza sconfitte e senza set persi nei tre match giocati con Felix Auger-Aliassime (7-5 6-1), Alexander Zverev (6-4 6-3) e il mancino statunitense. Per l'azzurro del mondo arriva la 29esima vittoria consecutiva a livello indoor, striscia aperta dopo la finale delle Atp Finals del 2023, persa contro Novak Djokovic.

È l'ottavo successo di fila dell'altoatesino contro Shelton, che ha battuto il 24enne di San Candido solamente nel loro primo confronto (al Masters 1000 di Shanghai nel 2023). In semifinale Sinner affrontera' Alex de Minaur. Sarà il tredicesimo confronto con l'australiano, che non ha mai battuto in carriera il tennista azzurro. 12-0 recitano i testa a testa in favore dell'altoatesino, che ha sconfitto il 26enne di Sydney nei tre precedenti nel 2025 (Atp 500 Vienna, Atp 500 Pechino e agli Australian Open).

Sette i match giocati indoor con Alex de Minaur, che è riuscito a strappare un set a Sinner solamente nei quarti di finale dell'Atp 250 di Sofia nel 2020.

Redazione
Claudio Savelli
