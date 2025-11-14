Libero logo
venerdì 14 novembre 2025
Jannik Sinner, Laila Hasanovic beccata con un anello di diamanti: tam-tam impazzito

Jannik Sinner è inarrestabile. Il numero due al mondo - dopo il sorpasso di ieri, giovedì 13 novembre, di Carlo Alcaraz - ha fatto tre su tre, battendo anche lo statunitense Ben Shelton. Ora l'altoatesino dovrà affrontare in semifinale Alex De Minaur, che in tutti i confronti con l'azzurro ha collezionato soltanto delusioni. Sinner vince in campo, ma anche fuori. Sugli spalti dell'Inalpi Arena aveva infatti una spettatrice d'eccezione: la sua fidanzata Laila Hasanovic.

Dopo la burrascosa rottura con Anna Kalinskaya, il campione altoatesino si è consolato in fretta con un'altra splendida bionda. La sua fidanzata è corsa a Torino per ammirare i colpi dell'italiano. E molti attenti osservatori hanno notato un dettaglio che ha subito suscitato la curiosità degli esperti di gossip- Laila, infatti, ha sfoggiato un grazioso anello di diamanti. Si tratta di un regalo di Jannik? O - opzione meno plausibile - di una proposta di matrimonio rimasta all'oscuro dei media?

Difficile dirlo con certezza. L'azzurro ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e al momento è concentrato soprattutto sul ripetere l'impresa di un anno fa. E chissà se poi, dopo la fine delle Atp Finals, i due non potrebbero concedersi qualche giorno di totale passione e amore. 

