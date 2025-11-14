Jannik Sinner, i gretini vogliono arruolarlo: "Parla di crisi climatica"

Alcune decine di attivisti di Fridays For Future ed Extinction Rebellion hanno organizzato questo pomeriggio un presidio davanti ai tornelli dell’Inalpi Arena di Torino, al termine del corteo dello Sciopero Globale per il Clima, dove si disputano in questi giorni le Atp Finals. I manifestanti si sono seduti davanti agli ingressi intonando cori. Sono anche stati esposti due striscioni: “Sinner, speak about climate” e “Crisi climatica: ultimo set!”. Per gli attivisti la crisi climatica “è diventata un tema sempre più secondario nella comunicazione pubblica” e invitano il mondo dello sport “a prendere posizione”.

“Il mondo dello sport può prendere voce per dare risalto alla battaglia per la giustizia climatica”, spiega Tommaso di Fridays For Future, secondo cui Torino “supera continuamente i limiti Oms per la respirabilità dell’aria rendendo pericoloso per la salute fare sport all’aperto”. Il movimento punta il dito anche sul contesto internazionale: “In piena Cop30 gli investimenti globali non possono essere per il riarmo, ma per una giusta transizione: oggi attraverso lo sciopero della mattina e qui di fronte alle Atp vogliamo ricordare ai governi che le loro colpe per gli effetti della giustizia climatica non sono state dimenticate e che devono agire ora per limitarne gli effetti”.