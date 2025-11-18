Eubanks si ritira a soli 29 anni: perché per Sinner è un colpo durissimo

Chris Eubanks ha deciso di chiudere qui il suo viaggio nel tennis professionistico, affidando ai social un addio pieno di emozione e lucidità. A 29 anni mette un punto, consapevole di aver vissuto molto più di quanto il “ragazzino del Southside di Atlanta” avrebbe immaginato. E quelle sue parole — "Se aveste detto a quel ragazzino… Quarti di finale a Wimbledon? Impossibile. Un olimpionico? Inimmaginabile" — restituiscono tutta la distanza tra i sogni ingenui dell’infanzia e la realtà straordinaria che ha costruito.

L’annuncio non sorprende del tutto: da mesi la sua presenza costante nei media Usa aveva fatto intuire una nuova direzione. Eubanks però non ha voltato le spalle al circuito senza prima guardarsi indietro: "Ho avuto l’opportunità di viaggiare per il mondo… È davvero la fine? Difficile dirlo con certezza, ma se lo fosse… whoopty doo!!! È stato un viaggio incredibile".