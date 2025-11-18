Libero logo
Eubanks si ritira a soli 29 anni: perché per Sinner è un colpo durissimo

di Lorenzo Pastugliamartedì 18 novembre 2025
2' di lettura

Chris Eubanks ha deciso di chiudere qui il suo viaggio nel tennis professionistico, affidando ai social un addio pieno di emozione e lucidità. A 29 anni mette un punto, consapevole di aver vissuto molto più di quanto il “ragazzino del Southside di Atlanta” avrebbe immaginato. E quelle sue parole — "Se aveste detto a quel ragazzino… Quarti di finale a Wimbledon? Impossibile. Un olimpionico? Inimmaginabile" — restituiscono tutta la distanza tra i sogni ingenui dell’infanzia e la realtà straordinaria che ha costruito.

L’annuncio non sorprende del tutto: da mesi la sua presenza costante nei media Usa aveva fatto intuire una nuova direzione. Eubanks però non ha voltato le spalle al circuito senza prima guardarsi indietro: "Ho avuto l’opportunità di viaggiare per il mondo… È davvero la fine? Difficile dirlo con certezza, ma se lo fosse… whoopty doo!!! È stato un viaggio incredibile".

In campo, la sua storia è stata fatta di passi lenti ma continui: l’esordio nel 2015 ad Atlanta, il primo successo ATP due anni dopo e poi il 2023, l’anno che lo ha consacrato tra i protagonisti. Quarti a Miami, il trionfo a Maiorca, la favola di Wimbledon e il best ranking di numero 29. Accanto al giocatore, però, c’è stato l’uomo che negli ultimi mesi ha scelto di informarsi e prendere posizione nel caso Clostebol legato a Sinner

Unico tra i colleghi a leggere interamente il rapporto ITIA, lo ha spiegato senza giri di parole: "Volevo prepararmi… Ho dovuto rileggere alcuni passaggi" e da commentatore ha difeso la necessità della verità: "Non volevo permettere a ciò che leggevo sui social media di dettare la mia percezione”. E quando gli chiedevano se Sinner fosse stato “favorito”, Eubanks rispondeva citando Marco Bortolotti: "È esattamente la stessa cosa… leggetelo!". Una chiusura di carriera coerente: limpida, pensata, coraggiosa.

