Sinner, "c***zo finalmente ci vediamo": clamoroso, chi incontra sugli spalti a Torino

Se Antonelli ama il mondo della racchetta, Sinner ha amicizie e passioni nel mondo dei motori. L’altoatesino, infatti, è molto amico di Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari nel WEC, con cui spesso si scambia messaggi e visite ai box. E non è un mistero che Jannik sia un grande appassionato di supercar e F1. In più interviste ha ammesso che, da ragazzino, sognava di diventare pilota. Anche se, con ogni probabilità, Sinner avrebbe avuto successo in qualsiasi sport, come già dimostrato con gli sci ai piedi. Una volta salito su un kart, però, Sinner ha capito subito che il destino aveva altri piani: racchetta in mano e via a conquistare titoli. Fino a diventare il numero uno al mondo e vincere 5.071.000 dollari con il titolo imbattuto alle Finals. È la cifra più alta mai assegnata per un torneo ATP singolare in un’unica edizione.

f1 ambassador jannik sinner celebrated his win with rookie kimi antonelli before celebrating with his team. guess that’ll spare him from the lando norris treatment courtesy of f1twt’s psychoanalysis https://t.co/DmamM983FJ pic.twitter.com/EogtdF5w0c — aditi (@ditt421) November 16, 2025