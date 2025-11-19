Nazionale, le possibili avversarie ai playoff: ecco qual è il pericolo numero 1

La fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 è arrivata al traguardo, ma il quadro delle partecipanti non è ancora completo. Restano da assegnare gli ultimi posti attraverso i playoff, percorso in cui è coinvolta anche l’Italia. La squadra di Gattuso, reduce dal pesante 1-4 con la Norvegia, non ha centrato l’accesso diretto e ora conosce già lo scenario della semifinale: da testa di serie non potrà affrontare Turchia, Danimarca o Ucraina.
Gli azzurri troveranno invece sulla loro strada una delle quattro formazioni inserite in quarta fascia: Macedonia del Nord, Svezia, Romania o Irlanda del Nord. Il sorteggio che stabilirà l’avversaria è fissato per giovedì 20 novembre a Zurigo. La semifinale si disputerà in gara unica al Gewiss Stadium di Bergamo, un vantaggio non trascurabile. Tra i pericoli principali c’è la Svezia, rinvigorita dal nuovo corso tecnico, mentre l’Irlanda del Nord evoca ricordi positivi per gli azzurri dopo i successi del 2022. Romania e Macedonia del Nord restano avversarie insidiose: la seconda ha già rovinato il percorso dell’Italia nell’era Mancini.
Qualora gli uomini di Gattuso superassero la semifinale, si spalancherebbe la porta della finale playoff, dove potrebbero incrociare una squadra di seconda o terza fascia: Repubblica Ceca, Polonia, Galles, Slovacchia, Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina o Kosovo.
Il meccanismo dei playoff prevede 16 nazionali divise in quattro fasce: le migliori quattro seconde dei gironi (fra cui l’Italia) in prima fascia; altre quattro in seconda; le ultime quattro in terza; e, infine, le quattro selezioni ripescate tramite Nations League in quarta. Le semifinali opporranno prima fascia contro quarta e seconda contro terza, entrambe in partita secca, con il vantaggio del campo per prime e seconde. Le finali, sempre a eliminazione diretta, definiranno le ultime qualificate alla Coppa del Mondo 2026.