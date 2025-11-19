Nazionale, le possibili avversarie ai playoff: ecco qual è il pericolo numero 1

La fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 è arrivata al traguardo, ma il quadro delle partecipanti non è ancora completo. Restano da assegnare gli ultimi posti attraverso i playoff, percorso in cui è coinvolta anche l’Italia. La squadra di Gattuso, reduce dal pesante 1-4 con la Norvegia, non ha centrato l’accesso diretto e ora conosce già lo scenario della semifinale: da testa di serie non potrà affrontare Turchia, Danimarca o Ucraina.

Gli azzurri troveranno invece sulla loro strada una delle quattro formazioni inserite in quarta fascia: Macedonia del Nord, Svezia, Romania o Irlanda del Nord. Il sorteggio che stabilirà l’avversaria è fissato per giovedì 20 novembre a Zurigo. La semifinale si disputerà in gara unica al Gewiss Stadium di Bergamo, un vantaggio non trascurabile. Tra i pericoli principali c’è la Svezia, rinvigorita dal nuovo corso tecnico, mentre l’Irlanda del Nord evoca ricordi positivi per gli azzurri dopo i successi del 2022. Romania e Macedonia del Nord restano avversarie insidiose: la seconda ha già rovinato il percorso dell’Italia nell’era Mancini.